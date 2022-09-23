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    Будет сформирован пул казахстанско-итальянских промышленных проектов – МИИР РК

    23 Сентября 2022, 19:07

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Марат Карабаев встретился с делегацией из Италии во главе с послом Казахстана в Италии Ерболатом Сембаевым. Встреча состоялась в рамках X Международной выставки по машиностроению и металлообработке, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.

    На сегодняшний день Казахстан импортирует из Италии краны, клапаны, насосы, вентиляторы и различное оборудование. В этой связи стороны заинтересованы в налаживании сотрудничества в вышеуказанных сферах. В свою очередь основными позициями казахстанского экспорта в Италию являются ферросплавы, необработанный алюминий, лом драгоценных материалов, стальная продукция и свинец.

    «На сегодняшний день особое внимание уделено реализации инвестиционных проектов в отраслях промышленности, как одному из инструментов индустриализации страны. Ожидается, что в ближайшее время будет сформирован пул казахстанско-итальянских промышленных проектов», – отметил Марат Карабаев.

    В целях создания наибольшей привлекательности для инвесторов созданы особые условия. Товарооборот между Казахстаном и Италией за 7 месяцев текущего года составил 9,2 млрд долларов. Экспорт из Казахстана в Италию за 7 месяцев текущего год увеличился в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 8,7 млрд долларов.

    Что касается импорта, объем за 7 месяцев текущего год увеличился на 9,7%. К слову, Италия находится на третьем месте в Европе по уровню состояния экономики с лидирующими отраслями машиностроения, металлургии, нефтехимии и легкой промышленности, второе место – по производству обуви.

    Фото: gov.kz

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Правительство РК Италия МИИР РК
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