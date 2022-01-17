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Будет решаться вопрос о его поощрении – МОН о студенте, спасшем ребенка при беспорядках

17 Января 2022 14:29
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Будет решаться вопрос о его поощрении – МОН о студенте, спасшем ребенка при беспорядках

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Министерстве образования и науки РК прокомментировали поступок студента Астанинского медицинского университета, который спас ребенка и получил ранение при беспорядках в Шымкенте, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Какая поддержка была оказана студенту Астанинского медицинского университета, который спас ребёнка и получил ранее при беспорядках в Шымкенте? Альянс студентов просил обратить внимание ведомства на этот факт», - прозвучал вопрос от журналиста.

«На сегодняшний день руководство университета, декан на постоянной связи со студентом. Он амбулаторно получает лечение. Университетом инициирована психологическая поддержка. После 6 февраля, когда начнутся занятия, будет решаться вопрос о его поощрении», - прокомментировала руководитель управления контроля и надзора за объектами питания, воспитания и образования КСЭК Минздрава РК Марал Рахимжанова.

Напомним, Альянс студентов Казахстана сообщил редакции о студенте Астанинского медицинского студента, который 5 января в Шымкенте спас ребенка и получил ранение в ногу во время беспорядков.


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#Шымкент   #МОН   #ЧП-2022   #Алматинская трагедия  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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