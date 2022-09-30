Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Будет проведен мониторинг дороги и инфраструктуры по направлению Бейнеу-Шалкар - Антикор

    30 Сентября 2022, 17:34

    АКТАУ. КАЗИНФРМ - В Мангистауской области подвели итоги республиканской акции «Требуй справедливости!», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного департамента Антикоррупционной службы.

    В рамках акции «Требуй справедливости!» в Мангистауской области поступило 263 заявления. Большая часть касалась городов Актау, Жанаозен и Мунайлинского района.

    Во время кампании особое внимание было уделено выявлению коррупционных рисков при строительстве, ремонте и содержании автодорог.

    «Эта сфера включена в карту коррупционных рисков Агентства. Департаментом будет проведен мониторинг дороги и инфраструктуры по направлению Бейнеу – Шалкар», - сказал первый заместитель руководителя департамента антикоррупционной службы области Куаныш Мырзагали на специальном совещании.

    На встрече также присутствовали руководитель филиала РОО «Адилет жолы» Аскар Жаксыбаев, заместитель руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Берик Изгалиев, директор областного филиала АО «НК «Қазавтожол» Айбек Ануарбеков, представители прокуратуры, полиции, транспортной инспекции.

    Были награждены волонтеры и члены объединения, которые приняли активное участие в проведении акции.

    Автор:

    Алла Серикбаева

    Мангистауская область Дороги Борьба с коррупцией
    Новости по теме
    Новости по теме
    Штайнмайер и Алихан Смаилов заложили капсулу времени для студентов Казахско-Немецкого института
    Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
    Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
    Подросток утонул в Мангистауской области во время отдыха с одноклассниками
    Популярное
    1 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    2 Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
    3 Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы
    4 Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
    5 Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог