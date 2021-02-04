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    Будет ли введена единая валюта в Евразийском экономическом союзе

    4 Февраля 2021, 20:02

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Член коллегии Евразийской экономической комиссии по экономике и финансовой политике Тимур Жаксылыков ответил на вопрос, будет ли введена единая валюта в рамках ЕАЭС в ближайшем будущем, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Это популярный вопрос. Но, ни в одном договоре в рамках Евразийского экономического союза, ни в одном акте в рамках ЕАЭС не говорится о введении единой валюты. Таких планов нет. Таких планов нет и в стратегии развития до 2025 года, переговоры об этом не ведутся. Эта тема не обсуждается. На мой взгляд, пока объективной предпосылки для введения единой валюты не созрели», - пояснил Тимур Жаксылыков.

    Ранее о том, как будут меняться цены на светлые и темные нефтепродукты на общем рынке ЕАЭС, рассказал член Коллегии ЕЭК (министр) по энергетике и инфраструктуре Эмиль Кайкиев.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Экономика Цены и тарифы ЕАЭС
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