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Будет ли возмещен ущерб от финансовых пирамид казахстанцам

12 Ноября 2020 13:10
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Будет ли возмещен ущерб от финансовых пирамид казахстанцам

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Будет ли возмещен финансовый ущерб причиненный финансовыми пирамидами гражданам Казахстана, этот вопрос прокомментировал на брифинге начальник следственно департамента МВД РК Санжар Адилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Как правило, всех наших граждан, пострадавших от действий мошенников, беспокоит только один вопрос – каким образом будет возмещен причиненный им вред. Хочу заверить, что все наши действия направлены на установление похищенных денежных средств и активов вкладчиков, установление имущества, нажитого мошенниками преступным путем и современного наложения на них ареста», - сказал Санжар Адилов.

В последующем, по его словам, после направления уголовных дел в суд, все вопросы возмещения причиненного ущерба и об определении принадлежности арестованного имущества будут рассмотрены судом.

«Безусловно, все имущество подозреваемых, добытое преступным путем, по решению суда будет направлено на возмещение ущерба пострадавшим, это гарантировано действующим уголовно-процессуальным законодательством», - добавил Санжар Адилов.

Ранее он сообщил, что завершено расследование дел по финансовым пирамидам «Гарант 24 Ломбард» и «Gold company LTD».



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Автор:

Серик Сабеков

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