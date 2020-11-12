Будет ли возмещен ущерб от финансовых пирамид казахстанцам

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Будет ли возмещен финансовый ущерб причиненный финансовыми пирамидами гражданам Казахстана, этот вопрос прокомментировал на брифинге начальник следственно департамента МВД РК Санжар Адилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Как правило, всех наших граждан, пострадавших от действий мошенников, беспокоит только один вопрос – каким образом будет возмещен причиненный им вред. Хочу заверить, что все наши действия направлены на установление похищенных денежных средств и активов вкладчиков, установление имущества, нажитого мошенниками преступным путем и современного наложения на них ареста», - сказал Санжар Адилов.

В последующем, по его словам, после направления уголовных дел в суд, все вопросы возмещения причиненного ущерба и об определении принадлежности арестованного имущества будут рассмотрены судом.

«Безусловно, все имущество подозреваемых, добытое преступным путем, по решению суда будет направлено на возмещение ущерба пострадавшим, это гарантировано действующим уголовно-процессуальным законодательством», - добавил Санжар Адилов.

Ранее он сообщил, что завершено расследование дел по финансовым пирамидам «Гарант 24 Ломбард» и «Gold company LTD».



