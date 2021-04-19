Будет ли смягчение карантина в Алматы при массовой вакцинации от КВИ

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Будут ли смягчать ограничительные карантинные меры, если алматинцы массово вакцинируются от коронавируса, ответила заведующая кафедрой общей иммунологии КазНМУ имени С.Д. Асфендиярова Эльмира Битанова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Однозначно. Это такой обоюдоострый процесс. Эту пандемию мы сможем победить соблюдением карантинных мер и с помощью вакцинации. Одно без другого не работает, и одно другому будет помогать. Вакцинация - это на сегодняшний день единственный метод, который поможет ослабить карантинные меры. Другого метода нет. Это будет зависеть от охвата и от уровня популяционного иммунитета. Когда мы достигнем нужного уровня популяционного иммунитета, вирус просто-напросто перестанет циркулировать», - сказала она в ходе брифинга в РСК.

Кроме того, Эльмира Битанова прокомментировала информацию об отмене обязательного ношения защитных масок в Израиле после массовой вакцинации.

«Насколько я знаю, отменили они ношение масок на улице. Ни одного слова не нашла об отмене масочного режима в помещении. Я предполагаю, что к такому решению они пришли, это хорошее решение и это успех, так как у них провакцинировано 80% населения. Поэтому у них постепенное ослабление карантинных мер. Но до сих пор у них сохраняется масочный режим, в помещении и на улице, если массовое скопление людей, нужно носить маску», - добавила она.



