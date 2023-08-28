Будет ли салют в Астане в честь Дня Конституции

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Руководитель управления внутренней политики Астаны Даурен Бабамуратов заявил, что в столице не будет салюта по случаю Дня Конституции, передает корреспондент МИА «Казинформ».



На пресс-конференции, которая состоялась в службе коммуникаций столицы, была представлена информация о проведении и планируемых мероприятиях в Астане, посвященных Дню Конституции.

По словам Даурена Бабамуратова, ко Дню Конституции в городе запланировано более 70 массовых, спортивных и культурных мероприятий. На данный момент уже проведено свыше 20 из них, в ближайшие дни ожидается проведение около 50 мероприятий.

Среди них республиканский турнир по байге, сообщил руководитель управления физической культуры и спорта города Самат Жилкибаев.

«30 августа состоится республиканское соревнование по конному спорту. В нем примут участие около 100 известных жеребцов из всех регионов и городов страны. Соревнование пройдет на базе ипподрома «Казанат». Общий призовой фонд конкурса составляет 20 миллионов тенге. Вход свободный», — сказал Самат Жилкибаев.

Представители СМИ поинтересовались, сколько средств из бюджета Астаны выделено на празднование Дня Конституции.

«Никаких специальных средств на День Конституции не выделено. И серия культурных и спортивных мероприятий была утверждена в начале года, они проходят по плану», - сказал Даурен Бабамуратов.

Масштабным станет международный фестиваль современной этнической музыки The Spirit of Astana с участием артистов и музыкантов из Венгрии, Грузии, Израиля и Узбекистана. Музыкальное событие ожидается 30 августа с 12 до 22 часов на территории выставочного комплекса «ЕХРО».

Мероприятие начнется с мастер-классов и ярмарки ремесленников. Участие в мастер-классах платное. Желающие смогут научиться работать с кожей, фетром, узнают основы керамического искусства, окрашивания ткани, рисования и флористики. Фестиваль продолжится национальными играми, участвовать в которых могут все желающие.

30 августа с 14:00 до 21:00 жители и гости столицы смогут принять участие в фестивале красок Salem fest в центральном городском парке.

В 19:00 в амфитеатре запланирован концерт с участием известных исполнителей – Dequine, Moldanazar, Мирас Жугунусов.

В День Конституции в 12:00 состоится концерт на открытой площадке перед Государственным театром драмы и комедии имени Азербайжана Мамбетова.

В жилых массивах «Коктал», «Уркер», «Ондирис», «Интернациональный» будет организована праздничная программа Keruen Fest.

30 августа в 12:00 в парке «Коргалжын» микрорайона Коктал запланирован праздничный концерт.

В Дирекции объединенных музеев города Астаны пройдут лекции «Тәуелсіздік тірегі – Ата Заң», «Безъядерный мир – глобальная миссия Казахстана», а также выставка «Ата Заңым – айбыным». В библиотеках Централизованной библиотечной системы для читателей будут организованы мастер-классы и познавательно-развлекательные уроки.

Помимо культурных событий ко Дню Конституции в столице приурочены ряд

спортивных мероприятий.

«В ближайшие дни в пяти районах столицы пройдут эстафеты «Веселый старт» для местных жителей. Запланирована товарищеская встреча по футболу среди мужских команд организаций района Есиль», – рассказал руководитель управления физической культуры и спорта Самат Жилкибаев.

В праздничный день в физкультурно-оздоровительном спортивном комплексе запланированы эстафеты среди юношей и девушек. В Нуринском физкультурно-оздоровительном комплексе состоится праздничная товарищеская встреча по мини-футболу среди спортсменов детско-юношеской спортивной школы №7.