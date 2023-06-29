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    Будет ли распространяться закон о возврате незаконно приобретенных активов на членов семьи Нурсултана Назарбаева

    29 Июня 2023, 13:32

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель генерального прокурора Казахстана Улан Байжанов ответил на вопрос, будут ли искать имущество членов семьи экс-президента Нурсултана Назарбаева за рубежом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Я персонально предпочитаю не распространяться. В законе («О возврате государству незаконно приобретенных активов» - прим.ред.) очень четко определены критерии субъектов. Если эта фамилия, которую вы называете, члены этой семьи под эти критерии подпадут, безусловно, на них этот закон будет распространяться», - сказал он в кулуарах заседания Сената Парламента РК.

    Ранее сообщалось, что депутаты Сената Парламента одобрили закон РК «О возврате государству незаконно приобретенных активов» и сопутствующие к нему законы. Среди них внесение изменений и дополнений в законы по вопросам возврата государству незаконно приобретенных активов, в Налоговый кодекс и Кодекс РК об административных правонарушениях.

    В законе предусматривается определение круга субъектов, основных принципов возврата активов. Согласно документу, будет создан уполномоченный орган по возврату активов в качестве ведомства органов прокуратуры. Вводятся нормы о создании Комиссии по вопросам возврата незаконно приобретенных активов, в состав которой войдут депутаты Парламента, общественные деятели, члены Правительства и другие лица. Также включаются понятия реестра, предназначенного для целей возврата активов, определение субъектов, подлежащих включению в него и порядка формирования реестра.

    Законом вводятся правовые механизмы раскрытия, подтверждения происхождения и возврата незаконно приобретенных активов. Предоставляются возможности применения предварительных обеспечительных мер в случае возникновения риска вывода из страны или преобразования актива, его обременения, способных затруднить или сделать невозможным возврат активов государству.

    Вместе с тем устанавливаются способы возврата активов, которые могут носить добровольный или принудительный характер, с раскрытием порядка их применения.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Генпрокуратура Сенат
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