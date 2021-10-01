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    Будет ли работать общественный транспорт в Шымкенте в выходные

    1 Октября 2021, 12:40

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Будет ли прекращаться работа общественного транспорта в Шымкенте в выходные дни, рассказал исполняющий обязанности руководителя городского департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алдаркул Ахметов на брифинге Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Вообще, прошедшим летом мы своими решениями временно прекращали работу общественного транспорта в субботу и воскресенье. Потому что, как вы знаете, в этот период в Шымкенте усложнилась эпидемиологическая ситуация по коронавирусной инфекции, и город вошел в «темно-красную» зону. Поэтому, по решению межведомственной комиссии, в решения был включен вопрос о прекращении работы общественного транспорта в выходные дни в «темно-красных» зонах, и мы останавливали общественный транспорт в субботу-воскресенье. Сейчас, в связи со стабилизацией эпидемиологической ситуации, в субботу-воскресенье общественный транспорт работает», – сказал А. Ахметов.

    По его словам, любые меры вводятся и принимаются на основе решений межведомственной комиссии и постановлений Главного государственного санитарного врача РК.

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    Транспорт Шымкент Коронавирус в РК
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