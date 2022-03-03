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    Будет ли продолжена жилищная программа «Алматы жастары» в этом году

    3 Марта 2022, 19:03

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Городская программа льготного кредитования «Алматы жастары» будет продолжена в этом году. Об этом сообщили в акимате, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Городскую программу льготного кредитования «Алматы жастары» планируется продолжить в этом году. Информация о начале приема заявок и документов, сроки и условия программы на год будет опубликована на сайте и в социальных сетях управления жилищной политики Алматы», - сообщили в пресс-службе акимата города.

    В рамках данной программы планируется охват не менее 1000 молодых семей.

    Напомним, в прошлом году прием документов по жилищной программе «Алматы жастары», которая позволит молодым специалистам получить льготный заем для приобретения собственной квартиры, проходила в период с 10 по 31 марта на сайте www.almaty-zhastary.kz .

    Также в 2021 году по «Алматы жастары» была увеличена сумма кредитования с 13 до 18 млн тенге. Для участия в программе было подано 9741 заявление.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Акимат Строительство Жилье Общество Молодежь
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