Будет ли продолжена жилищная программа «Алматы жастары» в этом году

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Городская программа льготного кредитования «Алматы жастары» будет продолжена в этом году. Об этом сообщили в акимате, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Городскую программу льготного кредитования «Алматы жастары» планируется продолжить в этом году. Информация о начале приема заявок и документов, сроки и условия программы на год будет опубликована на сайте и в социальных сетях управления жилищной политики Алматы», - сообщили в пресс-службе акимата города.

В рамках данной программы планируется охват не менее 1000 молодых семей.

Напомним, в прошлом году прием документов по жилищной программе «Алматы жастары», которая позволит молодым специалистам получить льготный заем для приобретения собственной квартиры, проходила в период с 10 по 31 марта на сайте www.almaty-zhastary.kz .

Также в 2021 году по «Алматы жастары» была увеличена сумма кредитования с 13 до 18 млн тенге. Для участия в программе было подано 9741 заявление.