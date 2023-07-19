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    Будет ли Казахстан закупать бронетехнику на 2 триллиона тенге у Турции

    19 Июля 2023, 09:26

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На сегодняшний день никаких договоренностей о поставке бронетехники турецкой стороной не имеется. Компания «Otokar» является всего лишь одним из производителей бронетехники, образцы которой рассматриваются на общих основаниях в соответствии с процедурой, закрепленной правилами принятия на вооружение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Минобороны РК.

    «Информация распространяемая в социальных сетях о заключении соглашения между Министерством обороны Республики Казахстан и турецкой компанией «Otokar» на приобретение бронетехники на сумму около 2 трлн тенге не соответствует действительности.

    На сегодняшний день никаких договоренностей о поставке бронетехники турецкой стороной не имеется. Компания «Otokar» является всего лишь одним из производителей бронетехники, образцы которой рассматриваются на общих основаниях в соответствии с процедурой, закрепленной правилами принятия на вооружение», - прокомментировали в ведомстве.

    При этом рассматриваются и другие зарубежные образцы техники. В настоящее время образец бронетехники 8х8 данной компании, наряду с образцом отечественной бронетехники проходит опытные испытания, по результатам которых будет определяться подходящий по техническим требованиям образец техники.

    Напоминаем, что Министерство обороны, в рамках своей компетенции отвечает за обороноспособность страны, имеет потребности в различных видах вооружения и военной техники, при этом для оборонного ведомства при выборе образцов приоритетом является качество продукции, признанной как отечественными, так и международными экспертами. Поэтому убедительно просим не верить различным взбросам фейковых сведений в социальной сети и доверять только проверенным, официальным источникам информации.

    Автор:

    Зифа Хабирова

    Турция Минобороны РК Фейки
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