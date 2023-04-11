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    Будет ли Казахстан пересматривать соглашения с недропользователями крупных нефтяных месторождений

    11 Апреля 2023, 15:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр энергетики Алмасадам Саткалиев ответил на вопрос журналистов о возможности пересмотра соглашений недропользователями крупных нефтяных месторождений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Вы знаете, есть месторождения, которые находятся у «КазМунайГаза», которые по большей части являются уже отработавшими свой срок, которые на последней стадии добычи. И главная задача стоит перед этими месторождениями – это поддержание так называемой полки добычи. Правительство принимает беспрецедентные меры, чтобы сохранить рабочие места путем увеличивающихся затрат, там достаточно большая себестоимость, чтобы сделать эти месторождения рентабельными, даже предоставляются налоговые льготы для подобного класса месторождений», - сказал Алмасадам Саткалиев в кулуарах Правительства.

    По его словам, инвесторы в нефтяной сфере очень важны для нашей страны.

    «Есть крупные месторождения, которые сейчас являются нашими основными донорами, в том числе и бюджета – это «Тенгиз Шевройл», «Карачаганак», «Кашаган», где уже либо достигли максимума, либо растет объем добычи. Эти крупные месторождения урегулированы межправительственными и межгосударственными соглашениями, и их выполнение является ответственностью сторон. Что касается пересмотра тех или иных соглашений, это вопрос, находящийся в международном правовом поле», - отметил министр.

    «Мы должны думать о том, чтобы в страну пришли инвестиции. Сейчас мы критически зависим от инвестиций в инфраструктуру. Вы знаете об ограниченности средств и об огромной конкуренции в мире за привлечение квалифицированных инвесторов. Вы знаете о ставках кредитования более 20% у нас в Казахстане, которые тоже ограничивают возможность инвестирования», - добавил спикер.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Энергетика Нефть Минэнерго РК Инвестиции
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