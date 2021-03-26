Будет ли Казахстан оспаривать решение по изначальному делу Стати в Швеции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Намерен ли Казахстан оспаривать решение по изначальному делу Стати в шведском арбитраже? На этот вопрос ответил министр юстиции РК Марат Бекетаев на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вот уже более года Стати не выиграл ни одного процесса (против Казахстана – прим. авт.). Во всех юрисдикциях все решения принимаются в пользу Казахстана. Что касается первоначального решения на сумму в 500 млн долларов, это решение возможно оспорить по вновь открывшимся обстоятельствам. Таким обстоятельством может быть решение суда в одной из юрисдикций, речь идет о США или странах Европы. Когда суд примет решение по существу наших обвинений в мошенничестве, если суд признает мошенничество, тогда это будет вновь открывшимся обстоятельством, с которым можно пойти в Швецию», - пояснил Марат Бекетаев, отвечая на вопросы журналистов.

Напомним, в апреле 2020 года Казахстан победил в Высоком суде Англии против Стати. 22 апреля 2020 года Высокий суд Англии вынес решение в пользу РК по судебному делу с участием Национального банка РК и Республики Казахстан в лице Министерства юстиции Республики Казахстан. В качестве ответчиков выступили Банк Нью-Йорка Меллон (BNYM), Анатол и Габриел Стати и связанные с ними компании. Высокий Суд Англии обязал Стати выплатить Казахстану более 3,7 млн долларов судебных издержек.

11 марта 2021 года Высокий суд Англии вынес решение об отказе ходатайства Стати об отмене приказа о возмещении судебных расходов, в соответствии с которым они должны были выплатить Республике Казахстан и Национальному банку Казахстана более 3,7 млн долларов США.