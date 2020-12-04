Будет ли Кайрат Абдрахманов совмещать функции Верховного комиссара ОБСЕ и Посла в Швеции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди, отвечая на вопросы журналистов, раскрыл подробности назначения Кайрата Абдрахманова на пост Верховного комиссара ОБСЕ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Кайрат Абдрахманов теперь становится международным дипломатом, руководителем международной организации. В соответствии с уставом этой организации он должен быть освобожден от всех национальных должностей в своей стране и быть независимым, объективным в своей деятельности», - сказал Мухтар Тлеуберди на брифинге СЦК.

Он подчеркнул, что Кайрат Абдрахманов широко известен среди дипломатического круга зарубежных стран.

«Как вы знаете, он был министром иностранных дел, был представителем Казахстана в ООН, а также представителем в самой ОБСЕ. Он возглавлял наше представительство в период нашего председательства в этой организации и в период проведения саммита ОБСЕ в нашей столице в 2010 году», - отметил министр.

«На все четыре руководящие должности организации была большая конкуренция, на каждую должность было по несколько кандидатур. В частности, на должность Верховного комиссара по делам нацменьшинств также кандидатура была выдвинута Венгрией (это известный венгерский дипломат, который работала в системе ООН)», - заключил М. Тлеуберди.



