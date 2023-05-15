Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+18+20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Президент

    Будет ли Касым-Жомарт Токаев отмечать свой день рождения

    15 Мая 2023, 16:29

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Пресс-секретарь Президента РК Руслан Желдибай ответил на вопросы представителей СМИ о том, будет ли отмечать Касым-Жомарт Токаев свой день рождения. Об этом передает МИА «Казинформ».

    «В пресс-службу Президента поступают вопросы представителей средств массовой информации о том, как Глава государства намерен отметить свой день рождения. В связи с этим хотел бы проинформировать, что никаких мероприятий по этому поводу не планируется. Это принципиальная позиция Президента. Глава государства проведет 17 мая в обычном рабочем режиме. Как мы уже сообщали, в этот день начинается его государственный визит в Китай. Ни в Казахстане, ни в рамках программы визита в КНР никаких мероприятий по случаю дня рождения не будет», - сообщил в Facebook Руслан Желдибай.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Президент Казахстана
    Новости по теме
    Новости по теме
    Президент РК поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой в первом туре выборов в Турции
    Вопросы экологической и водной безопасности обсудили на заседании Совета Безопасности РК
    Президент РК: Задача государства и общества – создать благоприятные условия для укрепления института семьи
    Касым-Жомарт Токаев оценил выступление казахстанских боксеров на чемпионате мира
    Популярное
    1 Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
    2 Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
    3 Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
    4 Готовы принять это решение - Эрдоган о возможности второго тура выборов
    5 Ущерб на 1,4 млрд тенге: Антикор завершил расследование по делу о СпецЦОНах
    Новости партнеров