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Будет ли Касым-Жомарт Токаев отмечать свой день рождения

Редактор:  
Ринат Дусумов
15 Мая 2023, 16:29
Будет ли Касым-Жомарт Токаев отмечать свой день рождения

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Пресс-секретарь Президента РК Руслан Желдибай ответил на вопросы представителей СМИ о том, будет ли отмечать Касым-Жомарт Токаев свой день рождения. Об этом передает МИА «Казинформ».

«В пресс-службу Президента поступают вопросы представителей средств массовой информации о том, как Глава государства намерен отметить свой день рождения. В связи с этим хотел бы проинформировать, что никаких мероприятий по этому поводу не планируется. Это принципиальная позиция Президента. Глава государства проведет 17 мая в обычном рабочем режиме. Как мы уже сообщали, в этот день начинается его государственный визит в Китай. Ни в Казахстане, ни в рамках программы визита в КНР никаких мероприятий по случаю дня рождения не будет», - сообщил в Facebook Руслан Желдибай.


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