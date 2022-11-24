Будет касаться только Беларуси и России - министр индустрии об авто пониженного экокласса

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Выпуск автомобилей без подушек безопасности, кнопок SOS и пониженного экологического класса касается только России и Беларуси. Об этом сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В СМИ появилась информация, что в Казахстане разрешили выпускать автомобили пониженного экокласса.

В начале ноября Правительство РК утвердило правила применения обязательных требований в отношении отдельных колесных транспортных средств, производимых на территории Казахстана, и проведения оценки их соответствия.

Согласно документу до 1 февраля 2023 года допускается выпуск авто без ABS (антиблокировочная система), подушек безопасности, кнопки SOS и экологического класса ниже.

Министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев сообщил, что стандарты были изменены на территории ЕАЭС, однако это не означает, что эти правила будут действовать в Казахстане.

«Мы входим в Евразийский Союз, и все решения по изменению каких-либо стандартов принимаются ЕАЭС. В силу сложившихся обстоятельств полной комплектации и производство автомашин в соседних странах, к сожалению, не получается, поэтому они попросили до февраля изменить стандарты производства на территории Евразийского Союза для машин неполной комплектации. Это будет касаться только Республики Беларусь и России», - сообщил Каирбек Ускенбаев журналистам в кулуарах пленарного заседания Сената.

«Мы своим постановлением продублировали решение ЕЭК, но на территории Казахстана данных производств не будет, и данные машины заезжать тоже не будут. До февраля - еще два месяца эта норма действует. Поэтому никаких автомашин на территории Казахстана в такой комплектации производиться не будет», - пояснил глава ведомства.



