Будет большая конкуренция среди самовыдвиженцев - Алуа Жолдыбалина о предстоящих выборах

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В этом году выборы депутатов Мажилиса Парламента РК и маслихатов всех уровней будут проводиться по смешанной избирательной системе. Заместитель директора Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК Алуа Жолдыбалина считает, что на выборах будет большая борьба между кандидатами по одномандатному территориальному избирательному округу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В этом году у нас выборы депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов всех уровней спустя почти 20 лет вновь будут проводиться по смешанной избирательной системе. У этой системы есть свои особенности, преимущества и трудности. Этот опыт уже много лет используется в Кыргызстане. Поэтому мы широко обсуждали эту тему с коллегами. В целом, половина государств мира, большинство парламентских республик используют смешанную избирательную систему. Она имеет свою эффективность. Особенно для регионов, поскольку у региона будет свой представитель. Это позволит также повысить конкуренцию среди политических партий, активизировать их работу», - отметила Алуа Жолдыбалина.

Спикер напомнила, что 29 депутатов избираются по одномандатным избирательным округам.

«Всего по одномандатным округам выдвинуто 609 кандидатов. Они на своем усмотрении проводят агитационную работу в рамках закона. В городах Астана, Алматы и Актюбинской, Атырауской, Алматинской областях очень много кандидатов, выдвинутых самостоятельно. Внутри одномандатного территориального округа будет ожесточенная борьба, конкуренция, потому что каждый предлагает свою программу», - заметила спикер.

Она добавила, что предстоящие выборы будут иметь большое значение для маслихатов.

«Потому что, если депутат, перешедший в район, не сможет полноценно выполнять свою работу, избиратели смогут отменить мандат депутата, подав свои жалобы. То же самое и в области. Это очень эффективный механизм. Это механизм контроля со стороны общества», - отметила заместитель директора КИСИ при Президенте РК.

Внеочередные выборы депутатов Мажилиса в Казахстане состоятся 19 марта. На эту же дату запланированы выборы депутатов маслихатов.



