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    Будем разбираться - и.о. министра торговли о ситуации с сахаром

    16 Августа 2022 12:50

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Исполняющий обязанности заместителя Премьер-Министра - министра торговли и интеграции РК Серик Жумангарин сообщил о своих планах в ведомстве, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Если говорить о социально значимых продовольственных товарах, прежде всего, задача - насытить рынок. Сейчас, честно говоря, в большинстве стран мира стоит задача по насыщению рынка, богатые страны на цены не смотрят, поэтому мировые цены растут», - прокомментировал Серик Жумангарин журналистам после заседания Правительства.

    Также он назвал меры, принимаемые для урегулирования цен на сахар.

    «Что касается сахара, здесь вопросов достаточно много: на весенние-полевые работы 140 млрд тенге было выделено, на оборотную схему почти 100 млрд. Почему эти средства не пошли на сахарный завод - надо разобраться. Почему сахарные заводы были профинансированы частной компанией, не средствами из оборотной схемы? Сейчас будем с этими вопросами разбираться», - высказался С. Жумангарин.

    Ранее сообщалось, что Указом Президента РК Серик Жумангарин назначен исполняющим обязанности заместителя Премьер-Министра – министра торговли и интеграции Республики Казахстан, освободив от должности Бахыта Султанова.


    Автор:

    Акбота Кузекбай

    #Правительство РК #Сахар
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