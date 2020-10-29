Будем продолжать принимать меры по трудоустройству молодежи - Бахтияр Макен

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель акима города Нур-Султана, председатель Совета Ассоциации «Болашак» Бахтияр Макен рассказал о поддержке молодых людей в период пандемии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе онлайн-форума «Молодежь и инновации», организованного Ассоциацией «Болашак», Бахтияр Макен отметил, что в Казахстане молодежь составляет порядка 20% от общего числа населения.

«Многие молодые люди ощутили на себе непосредственное влияние пандемии. Этот год очень сильно повлиял не только на глобальный мир и на нашу страну. Согласно докладам Международной организации труда (International Labour Organization), с начала пандемии каждый шестой молодой человек в мире был вынужден прекратить свою трудовую деятельность», - сказал Бахтияр Макен.

Он отметил, что на сегодня многие молодые работники работают в сфере услуг и продаж, технической поддержки.

«Как вы знаете, Правительством по поручению Главы государства приняты антикризисные меры. В рамках антикризисных мер мы поработали вопросы в рамках поддержки молодежи, Дорожной карты занятости, где был акцентирован вопрос трудоустройства молодежи. Мы эту работу будем продолжать. Из-за того, что многие молодые работники в большей степени работают в сфере продаж, услуг и технической поддержки, это их делает уязвимыми перед экономическим последствиям пандемии. Среди тех, кто продолжал работать в период пандемии, у 42% сотрудников сократились доходы», - проинформировал спикер.