Будем добиваться пересмотра размера прожиточного минимума - партия «ADAL» о предвыборной программе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Член политсовета политической партии «ADAL», заместитель председателя НПП «Атамекен» Олжас Ордабаев рассказал о проекте предвыборной программы партии в части социального обеспечения казахстанцев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В первую очередь мы выступаем за новый этап социального развития в стране. Государство обязано обеспечить всем своим гражданам международные минимальные стандарты жизни. Именно мы должны выйти на международный уровень этих стандартов. Мы будем добиваться пересмотра размера прожиточного минимума. Он на сегодняшний день составляет не менее 40% от медианной зарплаты - это получится, что против сегодняшних 32 тысяч тенге прожиточный минимум должен будет составлять минимум 60 тысяч тенге. Мы считаем, что это будет серьезная помощь населению. Размер минимальной заработной платы также должен быть на уровне прожиточного минимума. Те же самые 60 тысяч тенге вместо текущих 42 500 тенге. В Казахстане не должно быть работающих бедных», - заявил в ходе съезда партии Олжас Ордабаев.

Также он отметил вопрос увеличения заработных плат работников бюджетной сферы до уровня средней по экономике, что составляет не менее 200 тысяч тенге.

«В любом случае, все эти меры по повышению заработных плат, минимальной заработной платы, прожиточного минимума будут инъекцией в экономику, они будут повышать спрос. Мы будем также добиваться перестройки системы пенсионного обеспечения. Задача непростая, но вопрос назревший. Сегодня только половина граждан из почти 9 млн занятых казахстанцев платят регулярные пенсионные отчисления. 10-12 месяцев в год только половина людей оплачивают. В основном, это бюджетники и работники крупных предприятий. Остальные 4 млн человек в основном заняты в малом бизнесе и самозанятые, которые не могут рассчитывать на достойную пенсию в будущем. Мы считаем, что это недопустимо», - подчеркнул О. Ордабаев.

Для преодоления последствий кризиса пандемии партия «ADAL» предлагает отказаться от обязательных пенсионных взносов.

«Тем самым уплата пенсионных взносов станет добровольной. При этом государство на солидарной основе гарантирует минимальную пенсию на уровне прожиточного минимума. С учетом демографического прогноза такая модель будет устойчивой до 2050 года. Расчеты проведены, подкреплены цифрами», - сказал Олжас Ордабаев.

«Для большинства граждан, которые нуждаются в жилье, на сегодняшний день, к сожалению, не доступны программы даже льготного, ипотечного кредитования, потому что у них нет элементарно первоначальных взносов в 10-20%. Чтобы решить эту проблему, необходимо расширять практику жилищных сертификатов на первоначальный взнос по ипотеке для всех очередников, а также социально уязвимых слоев населения. Эта практика уже была реализована для многодетных матерей, мы считаем, что это можно было бы распространить на более широкие слои населения», - предложил член политической партии.

Напомним, сегодня в столице проходит съезд партии. На VII съезде партии «ADAL» представлен проект предвыборной программы партии «ADAL», состоящий из пяти ключевых направлений.