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    Будем биться вместе - аким Алматы о закрытии цементного завода

    8 Сентября 2022, 12:22

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Алматинцы просят акима города закрыть цементный завод, расположенный близко к их домам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Жительница Жетысуского района на встрече с акимом заявила, что жильцы девять лет боролись с цементным заводом и добились результатов: «У данного предприятия отозваны все разрешительные документы. Но завод активно продолжает работать, нами выиграно шесть судов. Теперь ждут решения исполнителя», - сказала алматинка.

    Аким Алматы ответил, что последнее решение было вынесено 1 сентября.

    «Теперь компания подает кассационную жалобу. Имеет право по закону подать в Верховный суд. Вы знаете, исполнительные листы мы периодически выставляем. В связи с тем, что все мы прошли апелляцию здесь, теперь осталось дождаться Верховного суда. Все остальные вопросы, как я и обещал, мы держим на контроле. По предприятию, к сожалению, действующее законодательство нам пока не позволяет исполнять до принятия окончательного судебного решения. Поэтому мы до конца дойдем и определимся. При этом с собственниками завода проводим дополнительные переговоры. Если изменения будут более жесткие в экологическом законодательстве, то мы смогли бы сразу останавливать, но сегодня мы вместе с вами будем идти и биться в Верховном суде», - сказал Ерболат Досаев.

    Ранее алматинцы, проживающие в жилом комплексе «Номад», просили акима перенести завод тяжелого машиностроения за черту города, так как его работа вредит здоровью горожан.

    Фото из открытых источников

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Суды Экология Акимат Общество
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