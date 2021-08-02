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    Бублик остался на прежней позиции в рейтинге ATP

    2 Августа 2021, 16:38

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала актуальную версию рейтингов представителей одиночного и парного разрядов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Звание первой ракетки мира сохранил серб Новак Джокович, за ним следуют россиянин Даниил Медведев и испанец Рафаэль Надаль.

    Казахстанский теннисист Александр Бублик остался 39-м. Михаил Кукушкин потерял пять позиций и занял 132-е место. Дмитрий Попко поднялся на шесть строк — 183-й.

    В парном разряде лидируют хорваты Мате Павич и Никола Мектич, а также французский спортсмен Николя Маю.

    Андрей Голубев остался 35-м, Бублик поднялся с 49-го места на 48-е, Александр Недовесов сохранил 84-ю позицию, Кукушкин сместился со 129-го на 133-е место.

    Ранее сообщалось, что Рыбакина сохранила позицию в рейтинге WTA по итогам выступления на Олимпиаде-2020.

    Автор:

    Спорт Олимпиада Япония Теннис
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