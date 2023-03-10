Бублик и Путинцева завершили выступления в одиночном разряде «Мастерса»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанцы Александр Бублик и Юлия Путинцева неудачно стартовали на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе (США), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

В первом круге соревнований Бублик (46 АТР) проиграл 175-й ракетке мира из Китайского Тайбея Ву Тун Лин - 4:6, 4:6, а Путинцева, занимающая 42-е место в рейтинге WTA, уступила 76-й ракетке мира Каролине Муховой - 3:6, 6:4, 4:6.

Завтра 11 марта определится соперница Елены Рыбакиной по второму кругу соревнований. Первая ракетка Казахстана сыграет с победительницей американского противостояния Слоан Стивенс - Софья Кенин.