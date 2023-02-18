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    Бублик, Голубев и Недовесов не смогли выйти в полуфиналы турниров АТР

    18 Февраля 2023, 01:55

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Андрей Голубев и Александр Недовесов остановились в шаге от полуфинала турнира серии АТР 250 в Буэнос-Айресе (Аргентина) в парном разряде. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

    В четвертьфинале казахстанский дуэт уступил аргентинской паре Максимо Гонсалес/Андреас Мольтени со счетом 3:6, 7:6 (9:7), 8:10. На прошлой неделе в полуфинале турнира в Кордове (Аргентина) Андрей и Александр также уступили этой же аргентинской паре.

    Александр Бублик и швейцарец Стэн Вавринка в четвертьфинале проходящего в Роттердаме (Нидерланды) турнира категории ATP 500 в двух сетах проиграли бельгийцам Сандеру Жилле и Йорану Флигену – 4:6, 4:6.

    Фото: ФТК.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Спорт Теннис Бублик Александр
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