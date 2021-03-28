Брюссель отстает по темпам вакцинации от других регионов страны

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - С 27 марта власти Бельгии вновь ужесточили карантинные меры по борьбе с коронавирусом. По мнению специалистов, одним из выходов из пандемии должна стать вакцинация населения, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В настоящее время в Брюсселе получили первые дозы вакцин от COVID-19 88 400 человек. Это всего 9,4% взрослого населения бельгийской столицы. По охвату вакцинации Брюссель также отстает от регионов Фландрии (12,6%) и Валлонии (13,2%).

В то же время Брюссельский столичный регион уже вакцинировал почти 35 тысяч сотрудников медучреждений и персонала домов престарелых. Первую инъекцию сделали полицейские и пожарные в рамках стратегии защиты наиболее уязвимых профессий.

Сейчас жителям Брюсселя разослано 130 тысяч приглашений поставить вакцину. На данном этапе продолжается вакцинирование сотрудников медучреждений, полиции, а также всех лиц старше 67 лет.

Как сообщила в субботу член Целевой группы по вакцинации Сабина Стордер, бельгийская программа поэтапной вакцинации продвигается вперед, как и планировалось.

К 25 марта в Бельгию было доставлено чуть более 2 млн доз вакцины против нового штамма коронавируса. Тем не менее, не все поставщики справляются с графиком поставок. Например, компания «AstraZeneca» поставила только 25–30% доз, которые она обещала Бельгии в первом квартале этого года.

В Бельгии рассчитывают, что у фармацевтических компаний скоро появятся дополнительные производственные площадки в Европе, поскольку на этой неделе Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) дало разрешение на строительство таких предприятий. У производителя «Pfizer» будет еще один завод в Германии, у «AstraZeneca» - в Нидерландах и у «Moderna» в Швейцарии.



