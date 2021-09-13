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    Брюссельцы получат возможность вакцинироваться на основных вокзалах города

    13 Сентября 2021, 16:06

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Власти столицы Бельгии развернут несколько постов вакцинации от COVID-19 на вокзалах Брюсселя, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Данные меры предназначены для увеличения охвата вакцинацией в бельгийской столице.

    По темпам вакцинации Брюссель значительно отстает от других регионов Бельгии (53 процента жителей полностью вакцинировано) – Фландрии и Валлонии. В связи с этим с сегодняшнего дня каждый может пройти вакцинацию на Центральном вокзале, как минимум до конца октября.

    С 16 сентября мобильный пост вакцинации (автобус) будет находиться на Южном вокзале. Аналогичные медицинские пункты станут доступны на других станциях.

    Таким образом, бельгийские железные дороги хотят внести свой вклад в повышение уровня вакцинации в Брюсселе.

    Жители Бельгии могут получить защиту от коронавируса, обратившись в данные центры без предварительной записи.

    Автор:

    Арнур Рахимбеков

    Бельгия Коронавирус в мире Вакцинация
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