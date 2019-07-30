Брюно Ле Мэр: Казахстан является стратегическим партнером для Франции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр прибыл с рабочим визитом в Нур-Султан. Это первый визит министра в Центральную Азию с момента вступления в должность, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Каксообщил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр, главная цель еговизита в нашу страну - установление новых партнерских отношений с Казахстаном иукрепление существующих.

«Унас существуют партнерские отношения в ядерной сфере, в сфере производствасамолетов Airbus, в области безопасности документации, в энергетической сфере скомпанией Total. Очень большая сфера сотрудничества. Я хотел бы, чтобы всенамеченные проекты могли развиваться», - сказал журналистам министр финансовФранции в рамках визита.

Сегодняожидается, что Брюно Ле Мэр проведет переговоры с Президентом РеспубликиКазахстан Касым-Жомартом Токаевым, Премьер-Министром Аскаром Мамином изаместителем Премьер-Министра Женисом Касымбеком.

«Казахстанявляется стратегическим партнером для Франции. Франция для Казахстана служитнадежным партнером для вхождения в Европу. Во Франции присутствуют новейшиеразвитые технологии, сильная промышленная отрасль. Поэтому, Франция очень хочетсотрудничать с Казахстаном. Через некоторое время у меня состоится встреча сПрезидентом Казахстана. У меня будет возможность упомянуть о нашем тесномпартнерстве, которое было установлено при Первом Президенте РК НурсултанеНазарбаеве. Я хотел бы воспользоваться данной возможностью, чтобы обозначитьособое значение партнерства между нашими странами. Через несколько часов мы сруководством Казахстана сможем посмотреть, какие еще направления мы можем развивать»,- отметил Брюно Ле Мэр.