Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Брюно Ле Мэр: Казахстан является стратегическим партнером для Франции

    30 Июля 2019, 12:11

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр прибыл с рабочим визитом в Нур-Султан. Это первый визит министра в Центральную Азию с момента вступления в должность, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Каксообщил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр, главная цель еговизита в нашу страну - установление новых партнерских отношений с Казахстаном иукрепление существующих.

    «Унас существуют партнерские отношения в ядерной сфере, в сфере производствасамолетов Airbus, в области безопасности документации, в энергетической сфере скомпанией Total. Очень большая сфера сотрудничества. Я хотел бы, чтобы всенамеченные проекты могли развиваться», - сказал журналистам министр финансовФранции в рамках визита.

    Сегодняожидается, что Брюно Ле Мэр проведет переговоры с Президентом РеспубликиКазахстан Касым-Жомартом Токаевым, Премьер-Министром Аскаром Мамином изаместителем Премьер-Министра Женисом Касымбеком.

    «Казахстанявляется стратегическим партнером для Франции. Франция для Казахстана служитнадежным партнером для вхождения в Европу. Во Франции присутствуют новейшиеразвитые технологии, сильная промышленная отрасль. Поэтому, Франция очень хочетсотрудничать с Казахстаном. Через некоторое время у меня состоится встреча сПрезидентом Казахстана. У меня будет возможность упомянуть о нашем тесномпартнерстве, которое было установлено при Первом Президенте РК НурсултанеНазарбаеве. Я хотел бы воспользоваться данной возможностью, чтобы обозначитьособое значение партнерства между нашими странами. Через несколько часов мы сруководством Казахстана сможем посмотреть, какие еще направления мы можем развивать»,- отметил Брюно Ле Мэр.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Франция
    Новости по теме
    Новости по теме
    Казахстан и Узбекистан укрепляют сотрудничество в промышленной сфере
    Глава АСПиР и представители ОЭСР обсудили форматы сотрудничества
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    3 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    4 Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
    5 Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков