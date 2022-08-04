Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 479.51 eur/kzt 492.12

    rub/kzt 7.69 cny/kzt 71.02
Прогноз погоды
Нур-Султан: 1 °С
Алматы: 15 °С
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз

    • Бруцеллез выявили у скота в Акмолинской области

    4 Августа 2022 13:09

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В селе Петровке Николаевского сельского округа Астраханского района Акмолинской области введены ограничительные мероприятия в связи с бруцеллезом у мелкого рогатого скота, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По словам руководителя управления ветеринарии Акмолинской области Талгата Жунусова, 23 овцы одного из сельчан показали положительный результат на бруцеллез и 29 – сомнительный.

    «Согласно подтверждению методом ПЦР, проба показала положительный результат. По этому результату было представление, и на основании его местным акимом принято решение установить ограничительные мероприятия на территории села», - сообщил Талгат Жунусов.

    Он уточнил, что хозяин овец занимается разведением скота, и всего его поголовье насчитывает 97 голов. 24% из них показали положительный результат. При этом каких-либо внешних признаков у животных нет.

    «Теперь на месте республиканский противоэпизоотический отряд под присмотром ветеринарной инспекции будет проводить оздоровительные мероприятия. Каждые 15 дней они будут брать кровь у животных и исследовать все поголовье села», - добавил Т. Жунусов.

    Как уточнили ветврачи, бруцеллезом болеют КРС, МРС, свиньи и лошади. Все эти животные подлежат исследованию. В селе Петровке на сегодняшний день насчитывается 2304 коровы, 1200 овец, 625 свиней и 333 лошади.

    Т. Жунусов подчеркнул, что карантин и ограничительные мероприятия – это совершенно разные вещи и путать их нельзя. При карантине устанавливают посты и ограничивают передвижение. В произошедшем случае ограничены закупы молока и не производится забив скотины на мясо.

    Автор:

    Оксана Матасова

    #Акмолинская область #Сельское хозяйство
    Новости по теме
    Новости по теме
    Почти 64 кг муки потребляет ежегодно один казахстанец
    Потери доходов производителей маслосемян будут колоссальными – Зерновой союз Казахстана
    Фермеры предлагают установить минимальную цену на пшеницу
    Казахстан может потерять главного импортера ячменя
    Популярное
    1 Пострадавший в ДТП мопедист находится в тяжелом состоянии в Алматы
    2 Механизмы стабилизации цен на овощи в межсезонье пересмотрели в столице
    3 Минусы старых механизмов по стабилизации цен на продукты назвали в Нур-Султане
    4 Грабители напали на таксиста и угнали его авто в Караганде
    5 Граждане Испании незаконно охотились на горных козлов в Казахстане