Бруцеллез выявили у скота в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В селе Петровке Николаевского сельского округа Астраханского района Акмолинской области введены ограничительные мероприятия в связи с бруцеллезом у мелкого рогатого скота, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам руководителя управления ветеринарии Акмолинской области Талгата Жунусова, 23 овцы одного из сельчан показали положительный результат на бруцеллез и 29 – сомнительный.

«Согласно подтверждению методом ПЦР, проба показала положительный результат. По этому результату было представление, и на основании его местным акимом принято решение установить ограничительные мероприятия на территории села», - сообщил Талгат Жунусов.

Он уточнил, что хозяин овец занимается разведением скота, и всего его поголовье насчитывает 97 голов. 24% из них показали положительный результат. При этом каких-либо внешних признаков у животных нет.

«Теперь на месте республиканский противоэпизоотический отряд под присмотром ветеринарной инспекции будет проводить оздоровительные мероприятия. Каждые 15 дней они будут брать кровь у животных и исследовать все поголовье села», - добавил Т. Жунусов.

Как уточнили ветврачи, бруцеллезом болеют КРС, МРС, свиньи и лошади. Все эти животные подлежат исследованию. В селе Петровке на сегодняшний день насчитывается 2304 коровы, 1200 овец, 625 свиней и 333 лошади.

Т. Жунусов подчеркнул, что карантин и ограничительные мероприятия – это совершенно разные вещи и путать их нельзя. При карантине устанавливают посты и ограничивают передвижение. В произошедшем случае ограничены закупы молока и не производится забив скотины на мясо.



