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      Северо-Казахстанская область

    Бройлерную птицефабрику запустили в СКО

    18 Ноября 2022, 10:30

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В селе Аралағаш Северо-Казахстанской области открыли бройлерную птицефабрику мощностью пять тысяч тонн мяса в год, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Информацией с открытия нового предприятия поделился в социальных сетях глава региона. Кумар Аксакалов написал, что в начале года в области работала всего одна бройлерная птицефабрика. В октябре открыли одну в Кызылжарском районе, нынешнюю – в Аккайынском.

    «Мы должны наращивать производство продуктов питания и увеличивать ассортимент. К примеру, мы производим в четыре раза больше яиц, чем потребляем. Параллельно развиваем мясное птицеводство. В Петропавловске еще одна птицефабрика откроется в первом полугодии 2023 года. С запуском трех птицефабрик в регионе будет производиться 16 тысяч тонн мяса птицы. Потребность области - 8,5 тысяч тонн. То есть, мы полностью закроем спрос населения», - написал К. Аксакалов.

    В строительство новой птицефабрики в Аккайынском районе инвестор вложил 7,2 млрд тенге. Создали 165 постоянных рабочих мест. Государство помогло с подведением к объекту инфраструктуры.

    Фото: gov.kz

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Промышленность
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