Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Сельское хозяйство

    Бройлерную птицефабрику за 2,5 млрд тенге строят в СКО

    19 Июня 2022, 01:17

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области началось строительство третьей птицефабрики. За счет ее открытия в регионе рассчитывают закрыть потребность в мясе птицы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    О новом объекте на своей странице в социальной сети рассказал аким области Кумар Аксакалов. По его информации, сумма инвестиций составит 2,5 млрд тенге. На фабрике, расположенной в Петропавловске, создадут 80 постоянных рабочих мест.

    «Потребность нашей области в мясе птицы – 8,5 тыс. тонн. Сейчас в регионе работает одна птицефабрика мощностью 2,5 тыс. тонн. Ввод трех новых птицефабрик позволит дополнительно производить 16 тыс. тонн в год. Тем самым, мы полностью закроем потребность области в мясе птицы», — написал К. Аксакалов.

    Две птицефабрики запустят в селах Аралағаш и Новокаменка в этом году.

    Между тем, не все жители Петропавловска довольны строительством нового объекта. Горожане сетуют на близкое расположение птицефабрики к дачному обществу «Энергетик-1». Люди переживают, что неприятные запахи будут доноситься до их участков. Несколько подобных сообщений петропавловцы разместили на странице акима области.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Сельское хозяйство Регионы Казахстана
    Новости по теме
    Новости по теме
    Около 1 млн тенге ежегодно выделяет ТОО «Акселеу» в СКО для сельской школы
    Заморозки прогнозируют в СКО
    Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
    Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
    Популярное
    1 Заморозки прогнозируют в СКО
    2 Сильные дожди идут в СКО
    3 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    4 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
    5 Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге