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    Бронзовый призер Олимпиады Игорь Сон посетил воинскую часть Нацгвардии

    31 Июля 2021, 17:36

    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Бронзовый призер Олимпиады в Токио тяжелоатлет Игорь Сон посетил воинскую часть 5514 Национальной гвардии в Талдыкоргане, в которой проходил срочную службу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Национальной гвардии РК.

    Игорь Сон был призван в воинскую часть 5514 весной прошлого года для прохождения срочной службы.

    В ходе посещения, он встретился с личным составом части и побеседовал с солдатами, где поделился своими ощущениями и впечатлениями во время Олимпийских игр в Токио.

    Игорь Сон признался, что не до конца осознал, что завоевал бронзовую медаль. Он не ожидал, что займет призовое место.

    Во время своего выступления спортсмен поблагодарил своих командиров и сослуживцев за поддержку, которую оказали в ходе подготовки к Олимпийским играм.

    Напомним, Игорь Сон принес Казахстану вторую олимпийскую «бронзу». Сон в сумме двоеборья поднял 294 (131+163) килограмма и занял третье место.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Спорт Армия Олимпиада Общество Нацгвардия Вооруженные силы
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