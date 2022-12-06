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    Бронзовый котел II-I веков до нашей эры использовал в хозяйстве житель Самарканда

    6 Декабря 2022, 21:55

    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Сотрудники Самаркандского государственного музея-заповедника нашли бронзовый котел возрастом более двух тысяч лет, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Агентство культурного наследия Узбекистана.

    Артефакт обнаружен в ходе экспедиции по Самаркандской области с целью обогащения музейных коллекций. По мнению ученых, бронзовый сосуд высотой 37 см и диаметром 52 см принадлежал сакским племенам и датируется II-I веками до нашей эры.

    На самом деле предмет обихода нашел житель Пайарыкского района Самарканда Анвар Шогдоров в 1993 году при рытье канала. Владелец находки не догадывался о его уникальности и использовал казан в домашнем хозяйстве для запаривания комбикорма. Установить историческую ценность помогли сотрудники Самаркандского государственного музея-заповедника, которые находились в поиске ценных предметов среди населения.

    Как отмечет Агентство культурного наследия, бронзовые котлы, принадлежащие периоду саков, также были обнаружены на склонах горы Карагчи Кошрабатского района и на территории археологического памятника Коктепа Пайарыкского района. В древности их использовали как для жидких продуктов, так и для приготовления хмельных напитков. Бытует мнение, что их использовали для приготовления мяса, в религиозных церемониях и для жертвоприношения.



    Фото: madaniymeros.uz

    Автор:

    Мадибек Джанибеков

    История Казахстана Узбекистан Мировые новости Археология
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