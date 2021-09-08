Бронзовым призёром чемпионата мира стал велогонщик из Темиртау

ТЕМИРТАУ. КАЗИНФОРМ – Семнадцатилетний велогонщик из Темиртау Кирилл Курдиди завоевал бронзу на чемпионате мира по велоспорту. Соревнования проходили в Каире (Египет), передает корреспондент МИА «Казинформ».

В состязаниях приняли участие более 500 спортсменов из 45 стран. В состав национальной сборной Казахстана вошли три велогонщика из Карагандинской области.

Кирилл Курдиди стал обладателем бронзовой медали в гите на 1000 метров. Гит – это вид индивидуальной велотрековой гонки на время. Главные составляющие успеха в такой дисциплине – сила и техника. Результат фиксируется с точностью до тысячных долей секунды.

«Кирилл занимается велоспортом с 11 лет. Выступает в таких видах программ, как трек и шоссе. Его завоевания в спорте до этого успешного момента – серебряные медали чемпионата Казахстана, победа в 2021 году в зимнем республиканском первенстве – в командном спринте, второе место в гонке кейрин», - сообщили в управлени и физической культуры и спорта Карагандинской области .

Первый наставник велогонщика – тренер высшего уровня Елена Поленова. В настоящее время спортсмена курирует старший тренер по трек-спринту Центра олимпийской подготовки Иван Сиваш.