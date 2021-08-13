Бронзовым призерам Олимпиады вручили государственные награды

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Государственный секретарь РК Крымбек Кушербаев сегодня вручил государственные награды призерам Олимпийских игр, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Нынешняя Олимпиада стала особым соревнованием в истории спорта. Было нелегко организовать ее, когда весь мир борется с пандемией. Заметно изменилась подготовка спортсменов к Олимпиаде. На один год сдвинули сроки проведения Олимпиады. Следует особо отметить вашу волю и проявленное желание принять участие в ней в такой сложный период. Если в первый день Олимпиады Елдос Сметов принес первую медаль стране, София Берульцева порадовала еще одной медалью в канун завершения Олимпиады. Наши тяжелоатлеты Зульфия Чиншанло, Игорь Сон, боксеры Сакен Бибосынов и Камшыбек Кункабаев, спортсмен Нурислам Санаев и каратист Дархан Асадилов также принесли медали стране, порадовав болельщиков. Вы вложили все усилия, защищая честь и достоинство страны. Поздравляем вас с победой, в которую вы вложили многолетний труд», - сказал Государственный секретарь страны Крымбек Кушербаев.

На торжественной церемонии награждения также присутствовали первый заместитель Руководителя Администрации Президента Даурен Абаев, заместитель Премьер-Министр РК Ералы Тугжанов и министр культуры и спорта РК Актоты Раимкулова. Всем призерам Олимпийских игр вручили ордены, цветы и денежный приз в размере 31 млн тенге, а тренерам – 25 млн тенге.

Ранее сообщалось, что Президент страны Касым-Жомарт Токаев наградил государственными наградами Республики Казахстан 8 призеров Олимпийских игр, которые принесли стране бронзовые медали.