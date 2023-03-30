Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.01 eur/kzt 485.59

    rub/kzt 5.36 cny/kzt 64.79
Прогноз погоды
Астана+11+13℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Бронзовому призеру ЧМ по боксу Надежде Рябец вручили сертификат на полмиллиона тенге

    30 Марта 2023, 21:34

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ —Завоевавшую бронзовую медаль на Чемпионате мира по боксу костанайку Надежду Рябец поздравили в областном акимате и вручили сертификат на полмиллиона тенге, передала корреспондент МИА «Казинформ».

    На чемпионате мира по боксу в Нью-Дели (Индия), проходившем с 16 по 26 марта, Надежда завоевала бронзовую медаль в весовой категории до 66 кг.

    Спортсменка провела четыре боя, в трех из которых одержала победу над спортсменами Seon Sujin (Южная Корея), Марией Моронита Эрнандес (Доминиканская Республика), Ивануся Гомес Морейря (Кабо-Верде).

    За выход в финал уступила спортсменке из Китая Ян Лю.

    Рябец сегодня встретилась с заместителем акима Костанайской области Ринатом Мухаметкалиевым. Он поблагодарил тренера Романа Миничкина и Надежду Рябец за высокие спортивные достижения и вручил денежный сертификат на 500 тысяч тенге.

    Надежда Рябец родилась в Карабалыкском районе Костанайской области. Боксом занимается с 2010 года, является воспитанницей Детско-юношеской школы олимпийского резерва, личный тренер – Миничкин Роман Иванович.

    Является многократным чемпионом Республики Казахстан, чемпионка мира по боксу среди юниоров в Тайване в 2015 году, чемпионка молодежного чемпионата Азии в Бангкоке (Таиланд) в 2018 году, бронзовый призер III юношеских олимпийских игр в Буэнос-Айресе (Аргентина) 2018 год. Участница ХХХII летних Олимпийских игр в г. Токио 2021 года.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область Акимат Спорт Бокс Костанай
    Новости по теме
    Новости по теме
    Вода ушла: жители села Карамырза вернулись в свои дома
    Алимханулы попал в рейтинг чемпионов вместе с «Канело»
    Абильхан Аманкул официально получил бой против мексиканского нокаутера
    Костанайские спасатели приступили к откачке воды из домов в селе Карамырза
    Популярное
    1 Движение семи автобусных маршрутов временно изменили в Астане
    2 Строительство дороги между Кентау и аэропортом Туркестана завершат до конца года
    3 Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования Гурбангулы Бердымухамедову
    4 25 призывников из ВКО отправятся служить в Актау
    5 Перелив через гребень плотины уменьшился в СКО
    Новости партнеров