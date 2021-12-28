«Бронза» Олимпиады и «золото» мировых первенств – итоги года подвели армейские спортсмены

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы состоялась торжественная церемония награждения спортсменов Центрального спортивного клуба Министерства обороны, ставших чемпионами и призерами Олимпийских игр, чемпионатов мира и других международных соревнований в 2021 году, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

Лучшим спортсменам вручены ведомственные награды, присвоены очередные воинские звания.

Олимпийской чемпионке по легкой атлетике майору Ольге Рыпаковой, а также заместителю председателя Спортивного комитета – начальнику Центра подготовки штатных команд майору Анвару Усенову за общую координацию, подготовку спортсменов и завоеванные медали присвоены очередные воинские звания «подполковник».

– Спорт и армия – это тандем, который воспитывает настоящих патриотов, сильных, смелых и честных спортсменов, готовых побеждать, – отметила спортсменка.

Военнослужащий срочной службы спортивной роты ЦСК рядовой Махмуд Сабырхан, серебряный призер чемпионата мира по боксу в Белграде 2021 года награжден медалью «Ел қорғаны».

В 2021 году армейские спортсмены принимали участие более чем в 110 значимых международных и республиканских спортивных соревнованиях, где завоевали 179 золотых, 99 серебряных и 89 бронзовых медалей.

Олимпийскую «бронзу» и «золото» чемпионата мира по боксу завоевал младший сержант Сакен Бибосынов, чемпионом мира по боксу стал Темиртас Жусупов, серебряным призером – Махмуд Сабырхан. Среди лучших армейцев по итогам года – серебряный призер чемпионата мира по дзюдо лейтенант Гусман Кыргызбаев, чемпионы Азии по греко-римской борьбе ефрейтор Айдос Султангали, по вольной борьбе – ефрейтор Нуркожа Кайпанов, трехкратный чемпион мира по рукопашному бою капитан Сагын Казбек, чемпионы мира по боксу среди военнослужащих Тимур Нурсеитов и Абзал Куттыбеков.

Спортсмены Центрального спортивного клуба Министерства обороны отличились в таких видах спорта, как дзюдо, таеквондо, пулевая и стендовая стрельба, вольная борьба, бокс, қазақ қүресі, самбо, плавание на открытой воде, гиревой спорт, рукопашный бой, военное многоборье, спортивное ориентирование, настольный теннис.