Бродячие собаки напали на женщину с ребенком в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - В Актобе собаки напали на женщину с ребенком. Отбиться от своры ей помогли случайные прохожие, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».

Инцидент произошел в жилом массиве Есет батыр, где в начале лета бродячие животные загрызли 12-летнего мальчика. Супруга Тимура Есенбаева до сих пор не может прийти в себя после случившегося.

Вместе с двухлетним сыном она шла к родственникам из одного микрорайона в другой. По дороге на них напала свора собак. Женщина смогла защитить ребенка, но ей самой искусали обе ноги. Отбиться от собак помогли случайный прохожий и сторож с соседней стройки, который услышал лай и крики.

«Жену отвезли в больницу, оказали первую помощь и отпустили домой. Сейчас она получает уколы. Сын сильно напуган. Как только видит собак, начинает плакать. Что было бы, если бы не помогли прохожие?! От нападения четвероногих едва не пострадал еще один житель жилого массива Есет батыр. На мужчину накинулось около 10 собак. Он с трудом отбивался от них с помощью камней», - рассказывает супруг пострадавшей Тимур Есенбаев.

«Здесь очень много людей живет. Практически как город уже. Но проживать в благоустроенном многоквартирном доме и стать жертвой собак – это же позор. У меня просто нет слов! В прошлый раз ребенок погиб. Не знаю, что это за закон, защищающий животных. Тут же люди гибнут!», - сетует житель Актобе Рухани Муратов.

По словам специалистов, за последние пять месяцев в городе отловили около 2 тыс. бродячих псов, по области – свыше 4 тыс.. Но этого недостаточно. Бездомных животных гораздо больше, говорят специалисты. Между тем, средства на их содержание и стерилизацию еще не выделили.

«Во второй половине августа будет сессия областного маслихата. Мы подали заявку, планируют этот вопрос рассмотреть. Нужно отловить, стерилизовать и чипировать около 10 тыс. собак. Для этого необходимо 140 млн тенге на оставшиеся пять месяцев», - говорит руководитель областного управления ветеринарии Кусаин Сарсенбай.

Чтобы решить проблему бродячих животных, нужен комплексный подход, считают зоозащитники. И дело, прежде всего, в ответственном отношении к четвероногим их владельцев. Стерилизовать нужно и домашних, и бездомных собак, а также кошек, еще необходимо создавать приюты, считают общественники.

«Откуда берутся бездомные животные? Вот коробки подброшенных котят. Кто-то не хотел стерилизовать кошку, пришел и выбросил на мусорку. Сейчас на дачах тысячи животных. Люди уедут – половина останется на дачах. Стерилизовать, конечно, тех, которые не подлежат разведению. Естественно, параллельно и бездомных. Опять система малых приютов», - отмечает президент общественного объединения Татьяна Острецова.

Однако, если бродячие животные представляют угрозу для людей, их могут усыпить. Это предусмотрено законом об ответственном обращении с животными. В таких случаях жители должны написать заявление участковому инспектору.

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