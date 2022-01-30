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    Бродившие без присмотра лошади чуть не привели к ДТП в Павлодарской области

    30 Января 2022, 17:13

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Успенском районе Павлодарской области с начала года полиция выявила 5 случаев выгула скота без присмотра, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «С начала года на территории Успенского района было выявлено 5 подобных фактов, где скот бродил по дорогам и не предусмотренным для этого местам, в соответствии с чем 40 голов лошадей были помещены на штрафные стоянки. Их владельцы привлечены к административной ответственности по статье 408 КРКоАП («Нарушение правил выпаса сельскохозяйственных животных, правил содержания и выгула собак и кошек, правил отлова и уничтожения бродячих собак и кошек»)», – рассказал начальник местной полицейской службы Успенского района Павлодарской области Куандык Шахманов.

    По его словам, в районе есть 12 загонов для временного содержания бродячего скота.

    «Несколько дней назад между сёлами Ольховка и Белоусовка вечером, когда уже достаточно стемнело, на трассе без присмотра бродили лошади, в результате чего едва не произошло дорожно-транспортное происшествие», - добавили в пресс-службе департамента полиции. Пастуха, который оставил скот пастись самостоятельно, привлекли к административной ответственности по статье 615 КРКоАП «Нарушение правил движения пешеходами и иными участниками дорожного движения», добавили сотрудники правоохранительных органов.

    «Сотрудниками отдела полиции Успенского района на постоянной основе проводится работа, направленная на пресечение дорожно-транспортных происшествий с участием бесхозно бродячего скота, а также профилактику краж животных, находящихся без присмотра. В случае выявления бродячего скота, он помещается на специализированные штрафные стоянки, владельцы же привлекаются к административной ответственности», - добавили в ведомстве.

    Автор:

    Антон Гагарин

    Павлодарская область Борьба с преступностью ДТП Происшествия
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