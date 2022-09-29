Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экология

    Британское королевское общество защиты птиц поддержит резерват «Бокей-Орда»

    29 Сентября 2022, 09:29

    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов А. Шалабекова провела рабочую встречу с представителями Королевского общества защиты птиц (RSPB) из Великобритании и Казахстанской ассоциации сохранения биоразнообразия (АСБК), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК.

    В ходе встречи стороны обсудили ход реализации проекта по поддержке деятельности новых особо охраняемых природных территорий Западно-Казахстанской области - резервата «Бокей-Орда» и заказника «Ащыозек», обсудили результаты работы за весну-лето 2022 года.

    Специалисты АСБК и RSPB провели комплексные исследования животного и растительного мира на территории новых особо охраняемых природных территорий, результаты исследований направят сотрудникам резервата для продолжения мониторинга.

    Кроме того, было закуплено и передано в пользование резервата несколько единиц автотехники, полевое оборудование и средства связи. В дальнейшем будут организованы встречи с жителями ближайших населенных пунктов, тренинги для сотрудников резервата по обучению методам сбора данных, организации зоологических исследований и разработке плана управления.

    В завершение участники встречи договорились о сотрудничестве и обсуждении основных достижений Казахстана в области расширения сети особо охраняемых природных предстоящей встрече сторон Конвенции по сохранению биоразнообразия, которая состоится в декабре этого года в Монреале (Канада).

    Фото: gov.kz

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Западно-Казахстанская область Экология
    Новости по теме
    Новости по теме
    Сколько времени потребуется для восстановления сгоревшего леса в области Абай
    Неблагоприятные метеоусловия будут в трех городах страны
    Спортсмен из Узбекистана пробежал марафон по дну Аральского моря
    Что делают для устранения неприятного запаха в Атырау
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
    3 Четыре человека погибли в результате ДТП в Атырауской области
    4 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    5 Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи