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    Британский высокопоставленный дипломат посетит Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан

    5 Июня 2023, 20:09

    ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ – Заместитель министра иностранных дел Великобритании Лео Докерти посетит Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    В Кыргызстане Лео Докерти встретится с высокопоставленными членами правительства, включая министра иностранных дел и заместителя премьер-министра, говорится в сообщении министерства иностранных дел Великобритании.

    По информации посольства Великобритании в Казахстане, в Алматы британский дипломат обсудит возможности сотрудничества в области критически важных полезных ископаемых, устойчивых технологий и сельского хозяйства.

    Лео Докерти также встретится с представителями гражданского общества РК для обсуждения реформ и рассмотрит вопросы ежегодного британско-казахстанского стратегического диалога, который состоится осенью.

    В Узбекистане он встретится с коллегами из министерств иностранных дел и торговли для укрепления оборонных и торговых связей, обсудит сотрудничество в области борьбы с терроризмом и безопасности, подтвердит поддержку Великобританией вступления Узбекистана во Всемирную торговую организацию и проводимых Ташкентом реформ.

    Как сообщили в МИД РК, 6 июня заместитель государственного секретаря по вопросам Европы Министерства иностранных дел Великобритании Лео Докерти посетит с рабочим визитом город Алматы.

    Автор:

    Тимур Дюсекеев

    Внешняя политика Казахстана Узбекистан Кыргызстан Великобритания Мировые новости
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