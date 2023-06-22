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    Британский спасатель пропал во время заплыва через Ла-Манш

    22 Июня 2023, 15:00

    ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - 42-летний британский спасатель из Дадли Иэн Хьюз пропал без вести во время одиночного заплыва через Ла-Манш, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство BBC.

    Дадли Иэн Хьюз начал свой заплыв из Дувра во вторник, 20 июня, вместе с группой поддержки на сопровождающей лодке. Поиски с участием военных вертолетов, военно-морского флота и патрульных катеров результатов пока не дали.

    Две недели назад Иэн опубликовал пост в соцсети о том, что заплыв был перенесен в связи с неблагоприятными погодными условиями.

    «Мы с горечью подтверждаем, что один из наших спасателей Иэн Хьюз пропал без вести после попытки переплыть Ла-Манш в благотворительных целях», - сообщила в пресс-релизе пожарная служба Уэст-Мидлендса.

    Отец двоих детей Иэн Хьюз работает в пожарной службе с 19 лет. В настоящее время он является сотрудником технического спасательного подразделения.

    «Несмотря на усилия по поиску с участием французских и бельгийских военных вертолетов, а также патрульных катеров военно-морского флота и полиции, местонахождение Иэна остается неизвестным», - говорится в заявлении пожарной службы.

    Ширина Ла-Манша в самом узком месте составляет 34 километра. Его пересечение занимает у пловцов от 7 до 27 часов.

    Своим заплывом Иэн Хьюз планировал собрать £21,000 для Британского фонда сердца, Санитарной авиации и Пожарной службы Мидлендса.

    Информация о пропаже Иэна Хьюза поступила в Региональный оперативный центр наблюдения и спасения (CROSS) во вторник 20 июня. Центр направил на поиски вертолеты ВМФ Франции и Бельгии, а также французский морской патруль.

    Автор:

    Арайлым Темиргалиева

    Великобритания Мировые новости
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