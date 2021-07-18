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    Британский министр здравоохранения заболел коронавирусом в легкой форме после прививки

    18 Июля 2021, 02:54

    ЛОНДОН. ВВС - КАЗИНФОРМ - Министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид заболел коронавирусом, но в легкой форме, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Русскую службу Би-би-си.

    Джавид считает, что относительная мягкость заболевания связана с тем, что он получил две дозы вакцины. Он сказал, что в пятницу вечером почувствовал некоторую слабость, в субботу утром сделал анализ и получил положительный результат теста на Covid-19.

    В записанном дома видеозаявлении он отметил, что, к счастью, получил уже две прививки, поэтому, хотя у него и есть симптомы заболевания, они очень слабые. Он также призвал всех британцев, кто пока что не прошел полный курс вакцинации, привиться как можно скорее, а в случае появления симптомов заражения немедленно самоизолироваться.

    «Если каждый из нас выполнит свой долг, то мы поможем и себе, и своей семье, и Национальной службе здравоохранения», - сказал Джавид.

    В пятницу в Британии было зарегистрировано 54 674 новых случаев заболевания коронавирусом. И это несмотря на то, что, согласно официальной статистике, почти 88% взрослого населения страны получили первую прививку, а 68% - обе дозы вакцины.

    Кроме того, этой зимой в Англии планируется существенно расширить круг людей, имеющих право на бесплатную прививку от гриппа. Теперь в него войдут дети в возрасте от двух до 16 лет, все те, кому за 50, а также люди, входящие в группу риска. К ним относятся все, кто страдает от хронических заболеваний, ослабляющих иммунитет.

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    Великобритания Коронавирус в мире Вакцинация
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