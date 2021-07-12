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    Британский миллиардер первым в мире совершил суборбитальный космический полет

    12 Июля 2021, 02:36

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 70-летний британский бизнесмен Ричард Брэнсон исполнил свою давнюю мечту и совершил суборбитальный полет на своем ракетоплане VSS Unity, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Прямая трансляция первого суборбитального полета велась на канале Youtube.

    Ракетоплан был запущен с космопорта Америка (Нью-Мексико, США) самолетом-носителем White Knight Two – VMS Eve 11 июля в 21 час 25 минут по времени Нур-Султана. На борту Unity находились сам Брэнсон, пилоты Дэйв Маккай и Майкл Масуччи, а также астронавты Сириша Бандла, Килин Бэннет и Бетт Мозес.

    После достижения верхних слоев атмосферы на высоте в 86 км ракетоплан успешно вернулся в космопорт Америка.

    По словам Брэнсона, он мечтал о космосе с пяти лет. Реализовывать свою мечту начал в 2004 году, зарегистрировав компанию Virgin Galactic, целью которой являются суборбитальные полеты.

    «Космос очень труден. Ракетная наука очень сложна. И нам потребовалось 17 лет, чтобы отважные летчики-испытатели и 800 инженеров создали безопасную систему, которая вынесет нас в космос и затем в следующем году начнет возить туда народ», - рассказал бизнесмен журналистам.

    Автор:

    Сара Кабикызы

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