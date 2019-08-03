Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Международная деятельность

    Британские ученые увеличат производительность мясного сектора в Казахстане

    3 Августа 2019, 17:22

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - При поддержке Посольства Казахстана в Великобритании состоялось подписание соглашения между казахстанской компанией ТОО «АкТеп» и британской компанией «Genus Breeding Ltd» о формировании в нашей стране генетического ядра пород «Абердин-Ангус» и «Герефорд», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

    Соглашение рассчитано на пять лет с опциейдополнительного пролонгирования на последующую пятилетку.

    В рамках соглашения британская компаниявзяла на себя обязательство по увеличению производительности мяса указанныхпород путем повышения генетического качества скота на откормочных площадкахкомпании «АкТеп», а также в сотрудничающих с данной компанией фермерских хозяйствахАктюбинской области, общее число которых превышает 500 предприятий. Отмеченныйген способствует улучшению конверсии кормов, то есть если в Казахстане на 8 кгкормов получают 1 кг мяса, то с предлагаемым подходом на 3 кг кормов будутполучать 1 кг мяса.

    Компания «Genus Breeding Ltd» направитсвоего специалиста в Актобе для реализации в 2020 году первого этапа проекта.По предварительным расчетам, в первые годы деятельности ежегодный приростприбыли составит порядка 50-100 тыс. тенге с каждого новорожденного теленка.Этот показатель будет достигнут за счет увеличения показательной массы,быстрого роста и экономии кормов.

    Привлекательность проекта заключается втом, что гонорар компании «Genus Breeding Ltd» будет оплаченлишь в том случае, если британская сторона ежегодно на протяжении пяти летбудет повышать прибыль компании «АкТеп». Сумма гонорара составит лишь 30% отежегодного роста прибыли казахстанской компании.

    Важно отметить и положительныйэкологический эффект от реализации данного проекта, возникающий за счетснижения фактического объема кормов, сокращения сроков роста поголовья КРС, атакже снижения количества выбросов углекислого газа в атмосферу.

    В рамках соглашения «Genus Breeding Ltd» такжедала право компании «АкТеп» активно использовать свой узнаваемый логотип врекламе ее продукции и раздаточных материалах, что позволит повыситьконкурентоспособность казахстанской компании на международном уровне и даствозможность привлечь зарубежных инвесторов для расширения производства.

    К участию в данном проекте проявил интереси Казахский научно-исследовательский институт животноводства икормопроизводства, который направит двух сотрудников для осуществленияэмпирического анализа и исследования всего цикла производства от искусственногоосеменения до выращивания КРС. В случае если факты будут свидетельствовать оявных преимуществах и экономической рентабельности проекта, будет рассмотренвопрос его масштабного расширения и на другие регионы Казахстана.

    Отмечается, ТОО «АкТеп» является крупнейшим экспортером мяса в Актюбинскойобласти, объединяющим более 500 фермерских хозяйств и откормочных площадокрегиона. Компания самостоятельно осуществляет весь процесс переработки: отразведения скота, выпуска комбикормов, откорма, мясопереработки до отгрузкиготовой продукции под заказ конкретного потребителя. Это предприятие с полнымциклом производства, которое имеет репродуктор для выращивания племенногокрупнорогатого скота породы «Абердин-Ангус» на 6 тыс. голов, животноводческийкомплекс по откорму скота мощностью 22 тыс. голов в год; мясокомбинат мощностью7 200 тонн в год.

    Автор:

    МИД РК Актюбинская область Великобритания
    Новости по теме
    Новости по теме
    Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    Касым-Жомарт Токаев назначил ряд послов в иностранных государствах
    Посол Казахстана вручила верительные грамоты Князю Монако
    Информацию о переносе могилы Мустафы Шокая в Берлине опровергли в МИД
    Популярное
    1 Заморозки прогнозируют в СКО
    2 Сильные дожди идут в СКО
    3 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    4 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
    5 Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге