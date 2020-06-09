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    Британские ученые: Карантин спас более 3 млн жизней в Европе

    9 Июня 2020, 17:45

    ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ – Широкомасштабные меры карантинного характера и другие немедикаментозные вмешательства позволили сохранить более 3 миллионов жизней в Европе. Такие выводы содержатся в исследовании ученых Имперского колледжа Лондона, опубликованные в журнале Nature, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Команда ученых исследовала последствия воздействия карантина в 11 странах Европы, включая Бельгию, Великобританию, Германию, Испанию и Италию, и смоделировала развитие ситуации в условиях, если бы карантин не вводился.

    По оценкам группы, к началу мая от 12 до 15 миллионов человек в этих странах были бы инфицированы атипичной пневмонией COVID-19, вызываемой коронавирусом, или от 3,2% до 4% их населения.

    Авторы предполагают, что благодаря карантину и другим немедикаментозным мерам предотвращено около 3,1 миллиона смертей. Ограничения позволили снизить уровень смертности в среднем на 82 процента.

    «Эти данные свидетельствуют о том, что без каких-либо вмешательств, таких как карантин и закрытие школ, могло бы быть гораздо больше смертей от COVID-19», - сказал один из авторов исследования Самир Бхатт, слова которого приводятся в коммюнике Имперского колледжа Лондона.

    «Наша модель предполагает, что меры, принятые в этих странах в марте 2020 года, позволили успешно бороться с эпидемией, сократив число случаев размножения и значительно уменьшив число людей, которые могли бы быть заражены коронавирусом», - добавляет другой автор исследования Сет Флаксман.

    Автор:

    Тимур Дюсекеев

    Великобритания
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