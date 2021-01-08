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    Британские медики нашли лекарства, снижающие летальность от COVID-19 на 24%

    8 Января 2021, 21:43

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ. – Лекарства, обычно используемые для лечения ревматоидного артрита, теперь будут назначаться пациентам с COVID-19 в надежде, что они смогут спасти сотни жизней, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Результаты финансируемого правительством Великобританией клинического исследования, показали, что использование препаратов против ревматоидного артрита снижает риск смерти на 24% при введении пациентам в течение первых суток часов после поступления в реанимацию.

    Речь идет о двух препаратах «Тоцилизумаб» и «Сарилумаб», которые также могут сократить время пребывания пациентов с коронавирусом до 10 дней.

    Большая часть научных данных была получена, когда эти препараты использовались в дополнение к препарату «Дексаметазон», который ранее был признан эффективным средством лечения тяжелобольных пациентов с коронавирусом.

    Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок приветствовал еще одно знаковое событие в борьбе с COVID-19, выразив надежду, что внедрение новых методов лечения поможет снизить нынешнее серьезное давление на медицинскую систему.

    Правительство Великобритании и Национальная система здравоохранения (NHS) выпустят новое руководство по всей странице, устанавливающее персоналам больниц порядок использования «Тоцилизумаб» при лечении пациентов отделениях интенсивной терапии.

    Автор:

    Арнур Рахимбеков

    Великобритания
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