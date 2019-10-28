Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Туркестанская область

    Британские инвесторы заинтересованы в развитии Туркестанской области

    28 Октября 2019, 15:00

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Вопросы развития торгово-экономического сотрудничества и инвестиционные возможности были обсуждены на полях Казахстанско-британского инвестиционного форума «Kazakhstan Global Investment Forum 2019», прошедшего в Лондоне и организованным «FT Live Events». В работе форума приняли участие более 400 делегатов, корпоративных инвесторов Великобритании и других стран. Делегацию Туркестанской области, в которую вошли руководители «Turkistan invest», управляющих компаний СЭЗ «Turkistan» и индустриальной зоны «Turkistan» возглавил заместитель акима области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

    Меиржан Мырзалиев отметил, что в Туркестанской области предусмотрен целый ряд привилегий для инвесторов, которые должны способствовать созданию благоприятных условий и привлечению инвестиций в регион. Вместе с тем, по его словам, сегодня древний Туркестан, сохраняя свой исторический облик, превращается в современный красивый город, и тем самым привлекает все больше зарубежных туристов.

    Отметим, делегация из Туркестанской области провела более 25 встреч с ведущими корпоративными инвесторами в сферах АПК, строительства, туризма и ВИЭ. В рамках мероприятия Специальная экономическая зона «TURKISTAN» была награждена премией «Global Free Zones of the Year 2019» за создание лучшей свободной экономической зоны.

    Кроме того, достигнута договоренность с изданием Financial Times о дальнейшем развитии сотрудничества и реализации ряда проектов в регионе. По итогам форума запланирован ответный визит британских инвесторов и туристов в целях ознакомления с регионом и укрепления торгово-экономических связей между сторонами.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Туркестанская область Великобритания
    Новости по теме
    Новости по теме
    1,1 трлн тенге инвестиций привлекли в Атыраускую область с начала года
    Президент РК принял управляющего Международным финансовым центром «Астана» Рената Бектурова
    Популярное
    1 Заморозки прогнозируют в СКО
    2 Сильные дожди идут в СКО
    3 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    4 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
    5 Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге