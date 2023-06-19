Британские экоактивисты планируют сорвать игры Уимблдона

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ – Активисты экологического движения Just Stop Oil планируют сорвать проведение Уимблдонского теннисного турнира, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на газету The Sun.

В беседе с репортером издания представители Just Stop Oil, которые ранее уже срывали крупные спортивные мероприятия в Великобритании, сообщили о своих планах пробраться на центральный корт Уимблдона, чтобы прикрепить себя к сетке, креслу судьи или покрытию.

В апреле экоактивисты сорвали игру на чемпионате мира по снукеру, распылив на столе порошок с оранжевой краской. В прошлом году несколько протестующих вышли на трассу во время гран-при Великобритании «Формулы-1». Еще ранее представитель Just Stop Oil привязал себя за шею к штанге на матче Английской премьер-лиги.

Главное требование Just Stop Oil – остановить выдачу лицензий на разработку новых нефтяных, газовых и угольных месторождений. Для привлечения внимания к проблеме изменения климата экоактивисты используют любые публичные площадки, в том числе спортивные мероприятия.

Отметим, Уимблдонский теннисный турнир пройдет с 3 по 16 июля в Лондоне. В прошлом году победительницей этого престижного соревнования в женском одиночном разряде стала Елена Рыбакина, которой предстоит защита титула.