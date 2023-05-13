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    Британские астрономы зафиксировали самый мощный космический взрыв в истории

    13 Мая 2023, 20:49

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Британские астрономы полагают, что зафиксировали крупнейший в истории космический взрыв. Он как минимум в десять раз ярче, чем вспышка любой сверхновой за всю историю наблюдений, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство BBC News.

    Взрыв обнаружен на расстоянии восьми миллиардов световых лет и стал результатом того, что сверхмассивная черная дыра поглотила гигантское облако газа.

    Впервые вспышка была автоматически зафиксирована приборами станции изучения космоса в Калифорнии еще в 2020 году, но лишь год спустя астрономы обратили внимание на полученные данные и приступили к их анализу.

    По словам руководителя исследовательской группы британского Саутгемптонского университета Филипа Уайзмана, значимость открытия стала очевидной, как только им удалось рассчитать расстояние до взрыва. Это не только самый мощный взрыв, но и самый продолжительный, говорят ученые. Открытию присвоено обозначение AT2021lwx. Хотя его также называют самым ярким, астрономы уточняют, что зафиксированный в прошлом году гамма-всплеск, известный как GRB 221009A, формально был ярче, но длился всего чуть более десяти часов, а значит мощность AT2021lwx намного выше.


    Команда Филипа Уайзмана была озадачена тем, что могло вызвать нечто столь яркое. По его словам, в научной литературе не было ничего, что могло бы объяснить это явление.

    «Большинство событий, связанных со сверхновыми, длятся всего пару месяцев, прежде чем исчезнуть. Нечто, что способно сохранять такую яркость в течение почти трех лет, - крайне необычно», - говорит он.

    Ученые пришли к выводу, что причиной взрыва стало огромное облако газа, в тысячи раз превышающее размеры Солнца, которое было поглощено сверхмассивной черной дырой. Взрыв посылает ударную волну в космос, а остатки перегретого газового облака остаются вокруг черной дыры, образуя нечто, напоминающее бублик.

    Считается, что в центре всех галактик есть черные дыры и, по мнению ученых, подобные взрывы способствуют смещению этих центров и изменению конфигурации галактик.

    Астрономы продолжают сбор данных, наблюдая за объектом с помощью различных длин волн, включая рентгеновские лучи.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

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